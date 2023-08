Conheça o novo complexo de lazer de Campos do Jordão

O Grupo Toriba inaugurou o Parque Bambuí, um novo complexo de lazer situado na região da Serra da Mantiqueira em Campos do Jordão (SP), ao lado do tradicional Hotel Toriba.

Com uma proposta voltada para a imersão na natureza, os visitantes têm a oportunidade de explorar as trilhas cercadas por árvores centenárias, praticar esportes e passear em uma locomotiva a vapor. São 336 mil m² de extensão com três lagos e uma flora e fauna típicas da região.

Chef Anouk Migotto e o empresário Aref Farkouh, diretor do Grupo Toriba Foto: Douglas Fagundes

Outra atração é a intervenção do artista Eduardo Srur. Sua obra Voo dos Pássaros, construída com mais de 1000 gaiolas apreendidas pela Polícia Federal em operações contra o tráfico de animais silvestres, estará exposta no Parque Bambuí.

O destaque do parque é o restaurante Casa Bambuí, da Chef Anouk Migotto. A casa tem capacidade para até 100 pessoas ( e funcionamento mediante reserva) . O cardápio seguirá as estações do ano. Destaque para o carro-chefe da casa, o “Entrando nos trilhos”, uma trilogia de frituras feitas com queijo, cogumelos e truta defumada.

Intervenção Foto: Douglas Fagundes

Serviço: Casa Bambuí

Todos os dias das 12h às 17h

Parque Bambuí

Rua Fausi Rachid, 871 – Jardim Toriba – Campos do Jordao – SP

@Casabambui