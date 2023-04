Conheça os detalhes do champanhe comemorativo da coroação de Charles III

O champanhe Moët & Chandon vai celebrar a coroação de Rei Charles III e da Rainha Camilla com o lançamento de edição limitada da garrafa da linha de Moët & Chandon Imperial Magnum. O rótulo, nomeado Coronation cuvée 2023, recebe um emblema oficial com as informações de data, hora e local da coroação. O item especial estará disponível na Inglaterra a partir de 1º de maio pelo valor de 96 libras (mais de R$ 600).

Evento de coroação será no próximo dia 6 de maio Foto: Dan kitwood via REUTERS / via REUTERS

A marca carrega em sua história uma relação próxima com a realeza, começando com as taças de coroação do rei Edward VII, George V, George VI e, em 1953, também presente na coroação da Rainha Elizabeth II.

O evento está marcado para o próximo dia 6 de maio, em Londres (com programação até o dia 8). Parte da festa será transmitida ao vivo no Castelo de Windsor. Nesta semana, a imprensa britânica divulgou uma estimativa sobre a fortuna de Charles – que seria de 1,8 bilhão de libras.

Rótulo mostra emblema oficial do evento Foto: ESTADAO / undefined