Contra polarização, Gabriela Prioli defende discussões na TV: ‘Não se deve afastar a divergência’

“Quando a gente monta um programa para falar sobre etarismo e como envelhecer, não dá para deixar de mencionar Biden. Até porque, a capa da The Economist, que além de etarista é capacitista, colocou o presidente com andador, reforçando um preconceito que recai sobre pessoas mais velhas, a partir de um fato histórico relevantíssimo.”

Os formadores de opinião, ela lembra, precisam tecer suas considerações para aquilo que é válido: “Uma coisa é ele desistir por não se caracterizar como melhor candidato democrata para a eleição para presidente dos Estados Unidos; isso não significa que uma pessoa, a partir da idade X, não esteja apta para fazer qualquer coisa e usar isso para justificar preconceitos”.

Prioli quer com o ‘Sábia Ignorância’ aprofundar seu propósito na comunicação, que consiste em juntar a cultura pop com o universo acadêmico. Ela ouviu no início do seu trabalho que isso era impossível, mas a advogada sabe divergir e confia no seu taco. O programa terá um convidado especialista em alguma área do saber e uma celebridade, além dela como apresentadora e mediadora.

Os participantes se acomodam em um sofá aconchegante. Há também muitas dinâmicas para promover leveza. O convidado famoso e o especialista podem fazer perguntas e interagir entre si, e o intuito é que a conversa se aprofunde de um jeito agradável de assistir. Na estreia, hoje, os convidados são psicanalista Christian Dunker e a atriz Giovanna Ewbank.