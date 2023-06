Copan retoma restauração da fachada após 5 anos; 1ª fase das obras deve custar R$16 milhões

O restauro do edifício Copan, símbolo do centro de São Paulo, começou. Os trabalhos estão sendo retomados pela fachada sul e pelas duas laterais do prédio. Já a frente, voltada para avenida Ipiranga, a parte mais conhecida do prédio desenhado por Oscar Niemeyer, vai ficar para a segunda fase. Nesta primeira etapa, a estimativa de gastos é de R$16 milhões. São 47 mil m² de pastilhas que estão descolando e precisam ser renovadas.

Moradores anseiam pela reforma que vai melhorar a aparência do famoso prédio tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). “É um investimento alto, então, esperamos que após o restauro a valorização seja grande também”, diz o síndico do Copan, Affonso Prazeres.

A fachada do edifício Copan Foto: FELIPE RAU

A empresa responsável pelos trabalhos é a Concrejato - escolhida em um edital com participação de dez companhias. Há cinco anos houve tentativa de reformar as fachadas que durou sete meses, mas a empresa encarregada da empreitada à época faliu e os trabalhos foram paralisados. No ano passado, o projeto de restauro do edifício foi aprovado pelo Conpresp. Antes, o prédio tinha apenas uma autorização para remover as pastilhas pelo órgão municipal. As informações são de Prazeres, que é síndico do Copan há 30 anos.

As negociações para reforma do prédio duram mais de 11 anos. Um momento crítico foi quando fragmento do reboco caiu em uma cachorrinha que estava na rua. Ela morreu na hora. Telas azuis foram colocadas para proteger os passantes. Apesar de reconhecer sua importância, alguns moradores desejam a remoção da tela por atrapalhar a vista. Mas isso ainda deve demorar. Só a primeira etapa de restauro tem previsão de durar 18 meses. Ao todo, cerca de 80 trabalhadores devem participar dos trabalhos — as fachadas têm 115 metros de altura. Enquanto isso, Prazeres procura recursos para reformar a frente do prédio: “Temos disponível 2 mil m² para anúncio na fachada”. Ele diz que por volta de cinco mil pessoas habitam o Copan.