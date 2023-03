Coreógrafo de projeção internacional comanda oficina de dança em SP para bailarinos e iniciantes

O Museu Judaico de São Paulo vai oferecer um workshop de dança contemporânea com o coreógrafo israelense, Shahar Binyamini, em sua sede na Bela Vista, entre os dias 10 e 12 de março. As vagas gratuitas se esgotaram em pouco tempo.

O coreógrafo israelense Shahar Binyamini Foto: MARCELA BENVEGNU

O curso foi montado em parceria com a São Paulo Companhia de Dança e o performer está no Brasil desenvolvendo um espetáculo com o grupo.

Ex-integrante da renomada companhia de dança de Israel, a Batsheva Dance Company, Binyamini afirma: “Minhas criações são sempre sobre quem somos como humanos, animais, almas e entidades. Evoluímos constantemente e é isso que quero expressar fisicamente”.

Bloco de notas

DO BEM. Rodrigo Clemente colocou seus dois restaurantes na praia de Juquehy e a sua BLZ Distribuidora para ajudar os atingidos pelas enchentes na região. O restaurante Filó e o Carnívoros Steak & Burger estão doando alimentos e a BLZ vai construir 20 quitinetes para os familiares de colaboradores afetados.

TECNOLOGIA. Quem passar pela Rua Gabrielle D´Annunzio, no Campo Belo, poderá usar o Wi-Fi 6E outdoor, oferecido pela Qualcomm pela primeira vez na América Latina. Considerado uma evolução no wireless, o serviço tem mais velocidade e menor latência para o usuário.