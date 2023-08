Corretora faz sucesso ao apresentar apartamentos à venda pelo Instagram com estilo despojado

Há cerca de quatro meses uma brincadeira da corretora de imóveis Tamara Stief acabou se tornando uma ferramenta eficiente de trabalho. Com 15 anos de experiência no mercado, Tamara postou um dos apartamentos que tentava vender em seu Instagram e, com a boa visibilidade, percebeu que a rede social poderia ser mais uma forma de apresentar os imóveis. De lá pra cá, a corretora ganhou fama na rede pelos vídeos em que mostra o que está vendendo, apresenta seus bairros preferidos em São Paulo e fala até sobre o Plano Diretor. “Faço vídeos para vender imóveis, mas me divirto fazendo e percebendo que as pessoas gostam”, diz.

A corretora de imóveis Tamara Stief tem cerca de 40 mil seguidores no Instagram Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Tamara não é a única. Muitas corretoras de imóveis já perceberam o potencial de um vídeo bem feito e editado quando se trata de vendas. “A visibilidade que o Instagram possibilita não seria possível de outra forma. É totalmente diferente de um imóvel cadastrado com uma dúzia de fotos nas profundezas de algum portal imobiliário”, explica.

O jeito despojado da corretora - ela também investe em um figurino fashion nas apresentações - acumula elogios de seus 40 mil seguidores, que muitas vezes nem estão buscando apartamento para comprar, mas gostam de ver o que ela traz. Segundo Tamara, não existe script nem ensaio para os vídeos e tudo é espontâneo.

“O Instagram é, antes de tudo, uma plataforma de entretenimento. Acho que as pessoas acabam vendo meus vídeos para ver os apartamentos, por curiosidade, e isso já é ótimo. Mesmo que elas não comprem, podem compartilhar com um amigo que esteja buscando. Então, todos são bem vindos, mas meu público são os compradores e vendedores de imóveis”.

Para ela, o conteúdo também ajuda a economizar tempo. Com os vídeos, muitos compradores já têm uma ideia bem clara do que vão encontrar antes de visitarem os imóveis.

“O vídeo dá uma boa noção do que é o imóvel. Sempre procuro mostrar o imóvel como ele é, o lado bom e o ruim. Não adianta vender uma coisa maravilhosa e na visita o cliente se decepcionar. Por isso, já aconteceu várias vezes de na primeira visita o interessado comprar o apartamento. Acho que essa assertividade é um diferencial em comparação com os anúncios convencionais”.

Muitos dos apartamentos mostrados por Tamara no Instagram impressionam pela qualidade e em diversas vezes são imóveis de luxo, mas a corretora rejeita o rótulo.

“Só anuncio imóveis em que acredito que possa ser feito um bom negócio, independente do padrão ou faixa de valor. E hoje, no mercado atual, não vejo nada melhor do que imóveis antigos, bem localizados, com charme e pé direito alto. O preço tem que fazer sentido para quem vende e também para quem compra. É legal anunciar apartamentos maravilhosos de milhões, mas também quero anunciar coisas acessíveis. Não quero ser conhecida como uma corretora de ‘imóveis de luxo’. Quero ser reconhecida como uma corretora que oferece bons negócios”.