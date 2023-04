‘Criamos um super-herói dentro da gente, onde se consegue tudo’, diz Gil do Vigor

O processo de adaptação de Gil do Vigor nos Estados Unidos – onde ele faz seu PhD na área de economia – não foi fácil. O ex-BBB chegou a trancar o curso em 2021 e voltar em julho de 2022, mas o amor pelo ambiente acadêmico o fez insistir na ideia, que hoje considera ‘uma das melhores coisas de sua vida’. “Precisei parar e me entender para ver o que eu queria de verdade”, diz à repórter Marcela Paes. Leia abaixo a entrevista feita por videoconferência.

Gil do Vigor na Califórnia

Como está a experiência de fazer o PhD fora do País?

Esse intercâmbio de culturas é um dos maiores prêmios que eu pude receber. Estou convivendo com pessoas de países, origens e culturas diferentes. A mente vai se abrindo. A questão do idioma é uma barreira, mas estou evoluindo e agora consigo manter uma comunicação boa. Só venho tendo experiências positivas como ser humano.

O que vem sendo difícil?

Acredito que uma das barreiras de estudar fora do nosso País é justamente a gente não ter o mesmo calor, porque as pessoas são diferentes. Inicialmente, achamos que o Brasil é melhor. Porque é nosso e a gente ama, mas com o tempo você começa a mudar esse julgamento e não tecer comparações. Não posso obrigar as pessoas que conheço aqui ao meu parâmetro de relacionamento com as pessoas do Brasil, que abraçam, que beijam. Mas, nossa, eu sinto falta de dar um abraço de verdade. Aqui as pessoas não abraçam, mas está tudo certo, eles foram criados dessa forma. Esse choque cultural, além dele ser positivo, é um desafio. Quando você consegue passar um determinado tempo e vai entendendo o processo, tudo se torna mais bonito.

Qual era seu nível de inglês quando você chegou?

Meu nível de inglês era zero, era no chão mesmo. Sempre fui muito dedicado, mas precisava ter proficiência. Fiz aulas pelo YouTube, assisti a vários vídeos de professores e era o que eu tinha. Passei no TOEFL, mas precisei fazer cursos de inglês na própria universidade. Hoje o idioma não é algo que me paralisa, mas, no início, foi.

Essa barreira te atrapalhou muito?

A gente cria um super-herói dentro da gente, onde pode tudo, se consegue tudo. Quando eu cheguei na universidade, não queria demonstrar fraqueza, não queria demonstrar que não era perfeito, não queria que os professores percebessem minha dificuldade. Isso me fazia ficar bloqueado, eu não conseguia conversar com os meus amigos nem com os professores porque achava que eles iriam me julgar. Só que quem estava me julgando era eu mesmo. Aí resolvi me jogar. Perdi a vergonha de fazer perguntas, de estudar em grupo e comecei a me sentir parte daquilo. É um processo muito árduo, pode até machucar um pouquinho, mas acredito que no final, como resultado, tudo vale a pena.

Você saiu do BBB famoso, foi fazer o PhD logo depois, trancou o curso e voltou. Como foi esse processo de idas e vindas?

A decisão de ir pela primeira vez foi a mais fácil porque eu nunca tinha sido famoso. Não sabia a diferença da vida aqui ou nos Estados Unidos depois do BBB. Também acho que a decisão de trancar o PhD foi acertada. Quando fui para os Estados Unidos pela primeira vez tive um choque cultural muito grande e fiquei dois dias sem sair da cama. Comecei a questionar o que estava fazendo lá. Meu objetivo era dar uma vida melhor para a minha família e isso eu já estava conseguindo no Brasil, logo que saí do BBB. Eu sabia que precisava de um tempo e meu coordenador de curso me deu esse tempo. Fui viver, respirar e pensar. Fui para festas, fui para eventos, fiz cachorradas. Todos os beijos na boca que eu dei foram parte de um processo, de uma construção. Tive a oportunidade de participar da Dança dos Famoso, de ir ao Baile da Vogue…

Mas o que te fez voltar?

Eu precisava saber o que eu desejava de fato. Minha família já estava bem… Aí percebi que sentia muita falta do mundo acadêmico. Lembro de acordar um dia pensando que o que me faria feliz naquele momento era ler um bom artigo sobre as políticas monetárias (risos). Amo ver os debates importantes, o que eu estudo sendo refletido nas questões do País. Precisei parar e me entender para ver o que eu queria de verdade.

Você se mudaria para os Estados Unidos de vez?

Não. Na verdade, tem um lugar que eu moraria, mas não tem nada a ver com a academia, tem relação com a minha religião. Eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Últimos Dias, que chamam de Mórmon, em Utah. Aí, eu conheci Zion, que é uma cidade lá que tem uma ligação fortíssima com a minha religião. Quando coloquei o pé lá eu chorei muito, é um lugar especial.