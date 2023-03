Pathy Dejesus estreia seu primeiro trabalho deste ano com o filme Escola de Quebrada, no canal de streaming Paramount+. O longa, lançado hoje, retrata a cultura jovem das favelas de São Paulo. A atriz é cuidadosa ao representar a periferia no audiovisual. “Sabemos que existe um estereótipo quando se pensa imageticamente nas periferias e nas pessoas que residem lá. É importante construirmos e apresentarmos novas narrativas e novas possibilidades, inúmeras e emergentes, para esse território”, diz.

Pathy Dejesus Foto: Kelly Fuzaro