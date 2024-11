Curta filmado em antiquário de SP ganha prêmio em festival da escola de cinema mais antiga do mundo

Dirigido por Cristina Neves e Ruan Bertuce, alunos do curso de audiovisual da ECA/USP, o filme revela uma história de amor do passado em meio ao cotidiano do local. O evento, realizado em Moscou nos dias 11 a 15 de novembro, contou com a participação do cineasta Emir Kusturica, presidente do júri.

O curta também participou do 23° ISFVF, festival da academia de cinema de Pequim. A sua próxima exibição ocorrerá no 57º Festival de Brasília, dia 3 de dezembro no Cine Brasília.