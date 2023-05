Daniel comemora 40 anos de carreira com turnê em homenagem ao parceiro João Paulo

Daniel faz 40 anos de carreira em 2023, homenageando João Paulo, a quem se refere como “eterno parceiro”. Ele cantará os sucessos feitos pela dupla abrindo o show com a canção Adoro Amar Você. O amigo tinha o dom de escrever letras de música, além de fazer a segunda voz. “João Paulo dormia com gravador caso pintasse uma inspiração”, contou Daniel à repórter Paula Bonelli por telefone. Segundo ele, a morte do parceiro em um acidente de carro em 1997 e o lançamento da carreira solo no ano seguinte “foram grandes provações”.

Daniel contou que na pandemia teve mais tempo para ficar com os três filhos. Foto: Fabio Nunes

Nesta quarta-feira, 3, a turnê começa em Brotas, no interior paulista, onde Daniel nasceu e vive até hoje. Orgulhoso e, ao mesmo tempo constrangido, o artista contou que restaurantes da cidade exibem totens em tamanho real com a sua imagem. Sobre sua vaidade, fala abertamente que cuida dos cabelos com bons xampus e que usou um pouco de botox para amenizar as rugas . Os shows na capital ocorrem nos próximos dias 14 e 19, na Vibra São Paulo.

Qual recordação do João Paulo que mais frequentemente te ocorre?

Ele sempre está nos meus pensamentos, a forma dele de ser, simples, humilde, mas também era um cara que não titubeava para falar e resolver as coisas. Apesar dos seus 25 anos de ausência, está muito presente aqui. A imagem dele é muito nítida para mim, até nos sonhos.

Teve ou já pensou em ter outro parceiro musical?

Depois do que aconteceu, primeiro que não tinha cabeça para nada, não sabia ao certo se continuaria ou não com a carreira. E a pessoa que sempre me deu um suporte no dia a dia e a possibilidade de estar cantando em dupla era o meu pai. Então, nunca me passou pela cabeça ter um outro parceiro, a não ser o meu pai e João Paulo, que é meu eterno parceiro.

Quando começou a cantar?

Eu tinha 8 anos de idade quando subi no palco pela primeira vez. Comecei a cantar com o João Paulo aos 11 anos. Tudo aconteceu muito cedo na minha vida.

O que passa hoje na sua cabeça no momento em que sobe ao palco?

Ainda existe o mesmo frio na barriga, a apreensão para que tudo dê certo. A mentalidade de que aquele momento faça a diferença na vida de alguém, possa deixar uma mensagem registrada no coração das pessoas.

Considera-se vaidoso? Já fez cirurgia plástica?

Eu me cuido, acabei usando essa questão do tal do botox no rosto porque não é tão agressivo, não é tão invasivo e acaba resolvendo muita coisa. E quer queira, quer não, as coisas vão mudando, eu estou com 54...

É um artista produtivo? Lançou álbuns todos os anos desde que começou?

Não cheguei a lançar todos os anos, mas sou muito produtivo. Teve ano que eu cheguei a fazer dois projetos.

Mas por volta de 2017 e 2018 teve um momento mais de pausa?

Sim. E aí depois teve essa questão da pandemia. Na verdade, ao invés de produzir nesse momento, acabei cuidando das crianças e curtindo essa coisa do lar mesmo.

E tem algum trabalho seu que te toca mais?

É difícil de citar um trabalho único assim. Eu diria que quando eu lancei Estou Apaixonado com o João Paulo foi uma virada de página para gente em todos os sentidos. Houve um aumento de público, de vendagem de disco. E o meu projeto Daniel Solo, em 1998, quando eu lancei o Adoro Amar Você, foi uma grande provação porque eu vinha dessa virada, dessa coisa tão diferente, de não ter o parceiro do lado e tudo mais, e que acabou dando muito certo.

Consagrado por cantar, pelo seu carisma, foi cobrado a escrever letras de música?

Não, isso é uma questão de dom. Nunca fui de escrever muito, mas fiz algumas coisas porque tive um certo incentivo dos próprios compositores. Não era uma coisa que pintava de forma natural, como acontecia com o João Paulo. Ele dormia com um gravadorzinho na cabeceira do lado da cama caso pintasse alguma inspiração, já colocava no gravador para não esquecer.

Os motores da música sertaneja são a dor e o amor?

Quando você fala de um relacionamento mal resolvido ou de um relacionamento bem resolvido são coisas que acabam sendo mais fortes. Acabam vindo à tona, as pessoas assimilam mais facilmente.

O que diria para quem está nesse meio, tendo que lidar com o sucesso, abusando de remédios para dormir, de bebida alcoólica?

Em primeiro lugar temos que gostar da gente, se cuidar, estar bem. E também entender que não somos mais do que ninguém porque, às vezes, a gente sobe em cima de um palco. Somos todos iguais, cada um no seu papel.