Nesta quinta-feira, a convite de Daniela Mercury, Fafá de Belém participa do primeiro dia do Carnaval da Bahia. A apresentação no trio da cantora marca um retorno emocionante depois de quase 50 anos da cantora no carnaval de Salvador.

“Há cerca de 50 anos dei meus primeiros passos profissionais em Salvador, para ser mais específica, no Teatro Vila Velha, e agora estou de volta a convite de uma das principais figuras do Carnaval do brasileiro, Daniela Mercury, para o primeiro dia da maior festa popular do mundo”, comemora Fafá.

Fafá de Belém no carnaval de Salvador Foto: Aryanne Almeida

“Estou pronta para reviver essa energia única que só Salvador sabe proporcionar. Foi aqui que tudo começou, onde o amor pela música se encontrou com a paixão desse povo caloroso. Aceitar esse convite de cantar no trio é como voltar para casa, onde cada nota ressoa com lembranças e sorrisos compartilhados”