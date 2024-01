Conheça o cantor e ator que vai lançar um disco com músicas de Elis Regina sob ótica não-binária

“Elis me ensinou a ser dono de mim. A ser livre. Me encantava aquela mulher que ia contra os padrões da época, era baixinha, de cabelo curto, se parecia um pouco com um menino, sendo uma menina. Era delicada, mas também bruta. Tudo ao mesmo tempo”, pontua Darwin, que lança Darwin Del Fabro - Revisitando Elis Regina no dia 26 deste mês.

Junto com o álbum será lançado o videoclipe de Tatuagem, dirigido por Bárbara Paz. Gravado no Rio de Janeiro, o clipe em preto e branco registra as últimas horas de Darwin no Rio, antes de sua volta à cidade de Nova Iorque, onde mora há oito anos.

“”Não há nada que se compare a Darwin. Ele é o novo, o contemporâneo. Trazer Elis para dentro de Darwin e repensá-la através da sua voz , é bonito demais . Sua voz é única e ele brinca com ela, com leveza e certezas. Foi uma honra dirigir o clipe de Tatuagem”, diz Bárbara sobre o cantor.

Além da música, Drawin também trabalha como ator e roteirista. O gaúcho já atuou em produções americanas como o filme They/Them. A história, ambientada em um acampamento de conversão gay, reúne no elenco nomes como Kevin Bacon, Anna Chlumsky e Carrie Preston.