De moqueca a Teatro Municipal: veja o ‘rolê’ que a nova embaixadora dos EUA deu por São Paulo

A nova embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, passou seu primeiro final de semana no País em São Paulo, com o filho dela, Conor, e conheceu pontos icônicos da cidade, como o Teatro Municipal, o Parque do Ibirapuera e os museus Afro Brasil, MASP e MAC.

A nova embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, com o filho em São Paulo Foto: Embaixada dos EUA/ Divulgação

Neste último, ela pode conferir a exposição do artista norte-americano Alexander Calder, e o ensaio do bloco afro Ilú Oba De Min, composto apenas por mulheres. A embaixadora ainda assistiu a um show de música brasileira e experimentou algumas comidas tradicionais, como pão de queijo e moqueca.

Dizem que a Elizabeth gostou tanto que disse que volta em breve. Nesta semana, ela acompanhará o encontro dos presidentes Lula e Biden em Washington.

Livro sobre projeto ‘Rios e Ruas’ propõe reflexão urbanista e revela tesouros escondidos

Será lançado amanhã um livro sobre o projeto Rios e Ruas, escrito pelo jornalista João Prata. Rios e Ruas foi criado em 2010 pelo arquiteto e urbanista José Bueno e o geógrafo Luiz de Campos Júnior. Ele foi idealizado para transformar a percepção das pessoas a respeito das realidades urbanas e revelar a presença de rios soterrados vivos sob as cidades. Além de contar a história do projeto, a obra propõe uma reflexão sobre uma cidade com rios abertos. Fotos de Tiago Queiroz e ilustração de Eduardo Bajzek. O lançamento é no Canto Madalena, às 18h (Rua Medeiros de Albuquerque, 471).

Bloco de Notas

GUSTAVO FRANCO. Uma plateia com cerca de 100 empresários e investidores estará reunida hoje para ouvir de Gustavo Franco suas previsões e análises sobre o Brasil em tempos de Lula-3. Defensor de um BC independente (ele presidiu o banco entre 1997 e 1999), Franco tem ressaltado a importância do controle de gastos, defendido a responsabilidade fiscal e apoiado as reformas tributária e trabalhista.

LEITTE VAI DE PROSECCO. Durante a folia desse ano, Claudia Leitte vai lançar o primeiro Prosecco da Artse, marca de vinhos em lata da qual se tornou sócia no final do ano passado, em parceria com a Ball Corporation. Com uma edição inédita, a bebida estará disponível no bloco da cantora no carnaval de Salvador.