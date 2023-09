Deborah Secco estreia seu primeiro trabalho internacional em outubro

Deborah Secco estreia seu primeiro trabalho internacional no próximo dia 2 de outubro em Portugal - e 19 de outubro no Brasil. A série foi gravada nos dois países.

Codex 632 é uma coprodução internacional do Globoplay (com RTP e SPi). Trata-se de uma série investigativa inspirada no best-seller homônimo do jornalista José Rodrigues dos Santos.

Deborah Secco gravou em Portugal Foto: Filipe Feio

No elenco, Deborah Secco e o ator português Paulo Pires formam um casal em crise. Deborah é Constança (uma botânica) e Pires irá interpretar Tomás (um historiador).

“Sem dúvida nenhuma, é uma personagem muito diferente de mim e de tudo que já fiz. Sempre faço mulheres com muita vida e a Constança é uma mulher que está abandonada por si própria”, conta Deborah.

“Com o Tomás, o marido, sinto que eles se amaram muito e ainda existe algum sentimento ali, mas ela tem uma maternidade muito solitária e está cansada de fazer tudo sozinha - e de ter sempre que abrir mão de alguma coisa da vida em prol da família. Nós a encontramos sem vida, quer se separar e ressignificar tudo”, completou.

A série acompanha a aventura de Tomás de Noronha, professor universitário que se vê envolvido numa investigação que pode mudar radicalmente a nossa memória coletiva e a percepção que temos da História Mundial.

Adaptada pelo autor Pedro Lopes, a série tem realização de Sérgio Graciano, direção artística de Sérgio Baptista e direção de fotografia de Miguel Manso.