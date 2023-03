‘Deixa A Vida Me Levar’, filme sobre Zeca Pagodinho, terá cenas rodadas neste domingo na Sapucaí

Zeca Pagodinho, que terá sua vida retratada no longa Deixa A Vida Me Levar, será acompanhado por uma equipe do filme neste domingo, no desfile da Grande Rio, escola carioca que tem o cantor como enredo.

O produtor Marco Altberg vai registrar esse momento apoteótico para incluir no filme, que será rodado no segundo semestre deste ano. “Serão as únicas imagens reais, documentais, que fecharão o longa”, revelou. ‘Deixa A Vida me Levar’ é uma biografia musical de ficção.

Cantor e compositor Zeca Pagodinho será homenageado pela Grande Rio Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O filme é produzido pela Indiana, por Marco Altberg em parceria com Roberto Faustino, que também assina o roteiro. A direção será de Mauro Lima. Três atores interpretarão o Zeca Pagodinho nas fases criança, jovem e atual – eles serão escolhidos com testes de elenco.