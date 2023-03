Denilson Baniwa cria instalação na Pinacoteca para oficinas de línguas e saberes indígenas

Vindo do interior do Amazonas, o artista Denilson Baniwa é indígena do povo Baniwa. Começou a expor pinturas e esculturas em 2017 no eixo Rio-São Paulo. Tornou-se um dos principais artistas indígenas da contemporaneidade, passando a desenvolver também vídeos e colagens.

Agora, ele monta a “Escola Panapaná”, uma instalação que, a partir do dia 18, ocupará o octógono, espaço de dezesseis metros de pé-direito, na Pinacoteca de São Paulo. No local, uma estrutura de três andares, feita de madeira em forma de casulo, destina-se a ser um espaço de encontros e bate-papo. “A obra se transforma com o passar do tempo, vai abrindo como a lagarta que vira borboleta”, explica Denilson.





O artista indígena elabora instalação de madeira em forma de casulo. Foto: Denilson Baniwa

Na programação, oficina de línguas Baniwa e Guarani com Lilly Baniwa, que estuda artes cênicas na Unicamp, e Jerá Guarani, professora na escola indígena em Parelheiros. “O espaço não se propõe a ser uma escola do modo tradicional, com grade, horário fixo, avaliação que te julgue se aprendeu ou não o conteúdo. É mais um estímulo para troca de informações”, diz o artista. Aos sábados, músicos farão experimentações nesse espaço, com mistura de sons indígenas e música contemporânea. No andar térreo, duas televisões repassarão as aulas realizadas. “A ideia de arquivo é uma marca do trabalho de Denilson”, conta Renato Menezes, curador da mostra.

Motivado a mudar ideias ultrapassadas sobre o que é ser indígena e colaborar com narrativas que ajudem a sua comunidade, Denilson resume: “Eu entendo a arte como construção de memória e de parcerias. Em Baniwa tem uma palavra para isso, construir um mundo para as pessoas que ainda não nasceram. O artista e a obra de arte mediam todo o processo histórico de um território”.





