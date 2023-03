Dentista indígena volta ao Xingu depois de formado para atender em aldeia

Desde que saiu, na infância, da aldeia Morená, no Xingu, Diogo Arautara Yamanari Rodante Kamaiurá sonhava em voltar. Agora, aos 23 anos, ele retorna para a região na condição que sempre desejou: com possibilidades de ajudar outros indígenas. O jovem acaba de se formar em odontologia pela Universidade Brasil, em Fernandópolis (SP), e vai atender no Posto Base Leonardo Villas Bôas, no Parque indígena do Xingu, no Mato Grosso.

O dentista Diogo Arautara Foto: Arquivo Pessoal

“Quando eu saí da aldeia fui pra escola e não conseguia me comunicar em português, porque eu só falava tupi-guarani. Só sabia pedir para ir ao banheiro”, disse. Sua mãe resolveu deixar a aldeia quando o irmão de Diogo estava para nascer, por complicações na gravidez.

O jovem entrou na faculdade de odontologia com uma bolsa do programa de inclusão de indígenas do Xingu da Universidade Brasil, mas, antes, havia começado um curso de engenharia da computação na UFSCar. Resolveu largar por falta de identificação. O gosto pelos estudos começou na adolescência. “Eu sentia muita falta da aldeia, de jogar futebol e de correr. Foi assim durante muito tempo. Eu não gostava da escola, mas depois me adaptei sempre esperando o dia em que poderia voltar”.

Além da possibilidade de ajudar o povo indígena em uma das áreas mais deficitárias nas aldeias, a da saúde, Diogo espera ansioso pela oportunidade de voltar a participar de rituais, festividades e danças, como a Taurawanã, a dança do papagaio.

“Minha vontade sempre foi prestar assistência para o meu povo, que precisa muito, mas é claro que também quero me divertir. Eu gosto muito da dança do papagaio. E também quero jogar muito futebol”, ri.