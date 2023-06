Depois das cabanas de luxo, os sócios Heron Mota e Paulo Ribeiro investem em hotelaria tradicional

Depois da abertura Nomad Place, uma espécie de acampamento luxuoso, os sócios e investidores Heron Mota e Paulo Ribeiro, da holding KRBM Participações, avançam nos empreendimentos imobiliários focados em hospitalidade.

Eles irão inaugurar agora no mês de junho o NOR HOTEL & SPA, em São Roque - empreendimento que vai apostar na hotelaria tradicional.

Os sócios e investidores Heron Mota e Paulo Ribeiro, da holding KRBM Participações Foto: Eric Rafael

Bom lembrar que o outro negócio dos sócios tem uma proposta completamente diferente. O Nomad Place, um”complexo de luxo”criado em 2020 próximo à Pedra do Baú, na Serra da Mantiqueira (divisa com Minas Gerais), propõe um turismo com cabanas imersas na natureza.

Já o NOR vai representar uma hotelaria mais convencional. Sob as premissas pautadas em natureza, origem e refúgio, o espaço quer proporcionar um ambiente de relaxamento e escapismo a poucos quilômetros da capital paulista.

O hotel, conta com sauna, piscina, quadras de beach tennis e gastronomia assinada pelo chef Pedro Franco, que tem passagens profissionais no Hotel Fasano e Le Quartier do Chef Claude Troisgros.

Serviço

Estr. do Pessegueiro, 74- São Roque, SP, 18135.656

Reservas: (11) 3090-9914

@nor_hotel