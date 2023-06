Jovem bailarino sai de festa junina no Maranhão para dançar na Ópera de Paris

No último mês de maio, o aluno da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Marcos Sousa, de apenas 16 anos, foi aprovado para a escola de balé da Ópera de Paris, na França.

Sousa, é de Grajaú, no Maranhão. Ele começou a dançar com 10 anos - e foi descoberto no ensaio da quadrilha junina em sua cidade. De família humilde, mãe doméstica e pai que trabalha com serviços gerais, Marcos sofreu preconceito de alguns familiares, e chegou a desistir da dança.

Mas, felizmente, passados alguns meses, ele percebeu que o balé e a vontade de dançar eram maiores do que qualquer retaliação.

Marcos Sousa, de 16 anos, foi aprovado para a escola de balé da Ópera de Paris Foto: Nilson Bastian

Em agosto, Sousa vai para a escola de balé da Ópera de Paris, uma das instituições mais prestigiadas e renomadas no mundo da dança clássica.

“O balé resgata a minha essência. Eu sofri muito preconceito quando mais jovem e cheguei a desistir por um tempo, não é fácil. Temos que insistir e querer. Foi meu professor do Maranhão quem me inscreveu para o teste do Bolshoi. De repente, eu me vi em Joinville como aluno, vivendo aquilo que eu mais amo na vida que é dançar”, comenta Marcos.

AUDIÇÃO.

No próximo dia 3 de julho no Sesi Vila Leopoldina, a partir das 9h, vai acontecer uma audição para quem deseja estudar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil - a mesma que preparou Sousa. Na ocasião, será realizada uma pré-seleção para novos alunos. Os aprovados terão a oportunidade de participar da seleção nacional e concorrer a uma bolsa de estudos 100% gratuita para o curso de dança clássica da escola Bolshoi, localizada em Joinville/SC.