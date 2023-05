Desfile de Isa Isaac Silva tem clima de comemoração e tietagem a Jojo Todynho

Diferentemente do clima sisudo da plateia e modelos da maioria dos desfiles de moda, a passarela de Isa Isaac Silva nesta edição da SPFW parecia uma comemoração entre amigos. Aos gritos de ‘linda’, ‘maravilhoso’ e ‘perfeita’ da plateia, o casting diverso cruzava a passarela sorrindo e ao cheiro de arruda - galhos foram espalhados pelo evento, que ocorreu quarta, 24, na Ocupação 9 de Julho.

Desfile Isaac Silva Foto: Zé Takahashi/ @agfotosite

“Moradores da ocupação participaram, bordadeiras participaram, a minha equipe participou. A marca acredita nessa moda sustentável, humanizada e com boa energia. Trazer o olhar dessa moda para o centro de São Paulo”, disse a estilista Isa Isaac Silva à coluna. A escolha da Ocupação como local do desfile também foi uma homenagem à Carmem Silva, líder do MSTC.

O desfile foi a abertura oficial da 55ª edição da SPFW e contou com muitos fashionistas saudosos da animação e do frenesi pré-pandemia da semana de moda. “Agora parece que finalmente está tudo voltando ao normal”, dizia um deles, na primeira fila, para o amigo.

Além de anônimos, ex-bbs, Jojo Todynho, Luedji Luna e o apresentador Manoel Soares, do Encontro, também fizeram parte do casting do desfile, que teve como tema um “Banho de Axé”.

Desfile Isaac Silva Foto: Zé Takahashi/ @agfotosite

“Moda é diversa e é para todos. A moda somos nós que fazemos, é fazer o que a gente quer”, definiu Jojo Todynho nos bastidores do desfile. A cantora e influencer não conseguia dar dois passos sem ser parada por fãs para pedidos de selfie. “Tenho que pegar o avião, gente”, dizia tentando cruzar o corredor lotado.

