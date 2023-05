Desfile do estilista Tom Martins na SPFW terá peças em que plantas naturais crescem sobre o tecido

O desfile de Tom Martins na 55ª edição da SPFW, na quinta, vai trazer peças em que plantas naturais crescem sobre o tecido. Batizada de Blooming Collection, a coleção tem figurinos especiais desenvolvidos em parceria com a bio designer espanhola Paula Ulargui, que faz sua estreia em passarelas brasileiras, mas já desenvolveu trabalhos para marcas de luxo como a Loewe.

O estilista Tom Martins Foto: Marina Farina

Paula tem uma pesquisa de investigação do cultivo na superfície têxtil e Tom se aprofundou no assunto - os tecidos utilizados têm baixo impacto ambiental e as roupas têm silhuetas amplas, inspiradas na forma das flores. A marca Ypê patrocina o desfile, que será no Komplexo Tempo, na Mooca.