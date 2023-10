Designer de joias Bibiana Paranhos convida influenciadores para mostra de decoração em nome da paz

A designer de joias Bibiana Paranhos é a responsável pela mostra Celebration. Como tema: Explorando Culturas Globais Através do Design, a empresária reúne um grupo de convidados para estrelarem suas produções através de suas mesas decoradas.

O evento acontece na Artefacto do D&D Shopping. A abertura para convidados será no dia 22 de novembro. Serão 10 mesas homenageando 10 países diferentes, entre eles; Japão, Estados Unidos, Marrocos, África do Sul, Brasil, Itália, Tailândia, França e Turquia. Ideia é celebrar a paz e a alegria entre os países

Bibiana Paranhos Foto: Patricia Klamt

As mesas serão decoradas por celebridades, influenciadores e decoradores, entre eles; Kika Sato, Helô Pinheiro, Patrícia Bonaldi e Schynaider, Martha Medeiros, Vic Meirelles, Chef Ale Von, Tatiana Coelho, Titina Leão, La Table, Pupy Zogaib entre outros.

Para garantir o acesso à mostra, cada convidado deverá doar alguma peça de roupa e alimentos não perecíveis que serão destinados à Casa Hope.O evento abrirá ao público de 23 de novembro a 10 de dezembro na Artefacto do D&DShoppingServiçoData: 23/11 a 10/12 de 2023Local: Artefacto D&D Shopping – Av das Nações Unidas 22.555