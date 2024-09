Dez artistas brasileiras são chamadas para revitalizar as fachadas de 13 lojas da La Guapa

Dez artistas brasileiras foram chamadas para revitalizar as fachadas de 13 lojas da La Guapa com artes autorais, em um projeto batizado de ‘Mucho Más que Guapas’. A ideia é destacar a força feminina no mundo da arte e a herança da cultura latina, além de celebrar o décimo aniversário da marca de Paola Carosella e Benny Goldberg.

A fachada de uma das lojas Foto: Belca