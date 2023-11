Didi Wagner servirá almoço para população de rua em São Paulo

Personalidades se reunirão para servir um almoço às pessoas em situação de rua acolhidas na Vila Reencontro, no Pari, nesta sexta-feira, 24. O estilista Ricardo Almeida estará presente juntamente com o maestro Roberto Minczuk, titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, o tenor Thiago Arancam, a apresentadora Didi Wagner e a galerista Maria Montero.

Didi Wagner Foto: Denise Andrade

As celebridades vão usar uma camiseta de voluntário feita para a ocasião. Também confirmaram presença o comunicador e escritor Marc Tawil, o chef de cozinha Benny Novak, além do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, os pastores Carlito Paes e Ronaldo Bezerra, e as empreendedoras e influenciadoras Ivi Mesquita e Eliane Dias, juntamente com outras figuras do mundo empresarial e esportivo.

Ao todo, 234 pessoas carentes participarão do almoço. As vilas são moradias transitórias destinadas prioritariamente a pessoas em situação de rua, especialmente aquelas com crianças de até 3 anos. São três vilas compostas por casas modulares, localizadas no Anhangabaú, Cruzeiro e Pari.

Liderada pelo secretário de Assistência Social municipal, Carlos Bezerra Jr., o objetivo da iniciativa é aumentar a conscientização sobre a importância desta política pública e combater preconceitos. Normalmente, quando uma Vila Reencontro é instalada em um determinado local da cidade, ela enfrenta resistência por parte dos moradores, que receiam que o empreendimento irá prejudicar a região.