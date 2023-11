Diva britânica considerada a nova Amy Winehouse é confirmada no C6 Fest; conheça

Com mais de um bilhão de streams nas plataformas digitais e apontada como a nova diva britânica do R&B, a cantora e compositora Raye foi confirmada no C6 Fest 2024, que acontecerá nos dias 18 e 19 de maio, no parque Ibirapuera, em São Paulo.

De origem suíça-ganense, a artista de 26 anos alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido, em janeiro deste ano, depois que o seu single “Escapism” explodiu no TikTok.

Raye é a nova diva da música britânica Foto: d.abc

Na sequência, Raye lançou o seu aguardado álbum de estreia, “My 21st Century Blues”, que demorou sete anos para sair e foi muito bem recebido pela crítica mundial.

A imprensa inglesa costuma compará-la a Amy Winehouse por conta da semelhança física e do alcance vocal.

Além de escrever para outros artistas, como Beyoncé, Raye aparece nos créditos da música “Girl From Rio”, do álbum “Version of Me”, de Anitta - para quem também já compôs algumas canções.

Patrocinado pelo C6 Bank, o festival tem produção da Dueto e já confirmou também em sua próxima edição a banda Pavement, ícone do indie-rock. Em 2023, o evento trouxe ao Brasil nomes como Samara Joy, Kraftwerk e Jon Batiste.