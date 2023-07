DJ de festas das celebridades lança releitura de Mamonas Assassinas

O DJ e produtor Felipe Mar vai lançar quatro releituras de músicas do grupo de rock Mamonas Assassinas, cujos integrantes morreram em um acidente de avião em 1996. Convidados como Valesca Popozuda, Whindersson Nunes, o ator Lúcio Mauro Filho cantaram no EP intitulado “MarMonas”, que chega às plataformas de streaming nesta sexta, 28, à meia-noite.

“Quando estava aprovando o projeto, eu queria que tivesse uma pluralidade de pessoas e um mix diferente, porque o Mamonas Assassinas é isso”, diz. “Os convidados cantam e têm um tempinho especial na música. E principalmente, todos são fãs de Mamonas”, completa.

DJ Felipe Mar e a funkeira Valesca Popozuda Foto: Ricardo Brunini

A cantora Valesca Popozuda gravou a canção do famoso refrão “Roda, roda e vira, solta a roda e vem” que fala de uma suruba. Felipe explica que a faixa foi ressignificada, por ser uma música polêmica dos anos 90. Para ele, a canção foi produzida no contexto da época em que a cultura do politicamente incorreto era forte, certos assuntos e textos não eram esclarecidos, por falta da internet ou de diálogo mesmo.

“Quando eu olho para os Mamonas Assassinas, encaro-os como os caras mais agnósticos, fora da curva, mas ao mesmo tempo muito respeitosos. Acho que com certeza hoje fariam essa música de outra forma.” Na letra da nova versão, a Maria aproveitou a suruba, foi ótimo para ela. Quem perdeu foi Manoel, que ficou em casa.

Felipe Maia comanda as picapes há 12 anos e, incentivado por amigos, está lançando seu primeiro projeto autoral. Ele já tocou em shows de Anitta e casamentos de famosos como Preta Gil, a cantora Iza, Camila Queiroz e Klebber Toledo, apresentadores do reality Casamento às Cegas.

Os Mamonas Assassinas são até hoje um dos grupos musicais mais cultuados no Brasil. No dia 2 de março de 1996, o avião que transportava os cinco integrantes do grupo caiu, fazendo com que todos morressem. Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

Continua após a publicidade