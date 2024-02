Documentário ambientalista apresentado por Marcos Palmeira é premiado em Londres

O festival, que acontece há 20 anos e recebeu inscrições de 30 países, premiou, pela primeira vez, uma produção brasileira.

Produzido pelo Grupo Storm, com o apoio Institucional do Greenpeace, o documentário tem roteiro e direção de Iara Cardoso e está disponível no Globoplay em quatro episódios para explicar como os pensamentos, intuições, emoções e sentidos humanos estão por trás das mudanças climáticas.