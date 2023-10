Documentário que mostra a luta pela preservação de rios e represas de SP estreia nesta quarta-feira

O documentário Guardiões das Águas será lançado hoje, às 20h, no Espaço Cultural Centro da Terra.

Com 50 minutos de duração, o média-metragem é uma produção das agências La Mela e Usina, com direção de Luana Negreiros, e apresenta a expedição do ecoesportista Dan Robson, que navegou por rios e represas paulistas, apresentando importantes personagens e seus trabalhos para preservação dos rios.

Um dos guardiões mostrados no documentário é justamente o Estadão. Há quase 150 anos, desde sua fundação, o jornal acompanha o assunto com muita atenção. A necessidade de preservação dos rios também foi tema de campanhas de conscientização promovidas tanto no Estadão como em seu irmão, o Jornal da Tarde.

Cena do documentário 'Guardiões das Águas' Foto: Giovanna Aurélio

O documentário tem roteiro do jornalista Roberto Gazzi, ex-Estadão. “Como editor de Cidades, e depois editor-executivo do jornal, planos de recuperação dos rios, enchentes, reclamações de leitores fizeram parte do meu trabalho diário”, lembra Gazzi.

O filme traz depoimentos de profissionais de várias áreas, pesquisadores, empresários e moradores, revelando vários ângulos de uma questão fundamental para o futuro da atual e das próximas gerações.

“O documentário será exibido em escolas e espaços públicos de São Paulo, fazendo disseminar o conteúdo e principalmente, a educação ambiental”, pontuou Rita Reis, diretora executiva da La Mela, agência que desenvolveu o documentário. Ele também estará disponível no YouTube nos próximos dias.

Continua após a publicidade

Veja aqui o teaser:

O Espaço Cultural Centro da Terra fica na R. Piracuama, 19 - Perdizes.