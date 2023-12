Documentário sobre Antunes Filho será lançado no Sesc Consolação; veja o teaser

No próximo dia 13, a partir das 19h, o Teatro Anchieta do Sesc Consolação recebe o lançamento do documentário “Antunes Filho – do Coração para o Olho”, uma produção original do SescTV com a direção de Cristiano Burlan.

O cineasta, antes da exibição do filme, compartilhará o seu processo de criação e os desafios enfrentados ao traduzir Antunes Filho para o cinema. O ator Antônio Pitanga também estará presente e contará sobre sua participação no único longa-metragem de Antunes - “Compasso de Espera”.

Antunes Filho Foto: Juan Guerra

O evento coincide com a efeméride do aniversário de Antunes Filho, que completaria 94 anos na semana do lançamento, e será uma homenagem ao legado do encenador brasileiro.

Antunes Filho morreu em 2019, aos 89 anos. Um dos grandes nomes da primeira geração de diretores que promoveram uma revolução cênica entre os anos 1960 e 70, Antunes entrou definitivamente para a história do teatro brasileiro ao criar uma obra com características dramatúrgicas e cênicas puramente autorais: foi com Macunaíma, espetáculo de 1984 e que se tornou referência para as gerações seguintes.

A programação será aberta ao público, mediante retirada de ingressos no dia, a partir das 12h, on-line, no aplicativo Credencial Sesc SP e no site Central de Relacionamento Digital, e, a partir das 14h, nas bilheterias das Unidades do Sesc. A entrada é franca.