Documentário sobre FHC concorre no principal prêmio do cinema brasileiro

O documentário O Presidente Improvável, que resgata a trajetória e o pensamento de Fernando Henrique Cardoso desde seus tempos de estudante até o presente, é um dos selecionados na 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, a principal premiação do audiovisual do País.

O longa produzido pela Giros Filmes e dirigido por Belisario Franca está entre os cinco indicados na categoria Melhor Documentário e concorre como melhor filme na escolha aberta ao público.

O documentário é um dos selecionados na 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Foto: PAULO WHITAKER / REUTERS

No Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, O Presidente Improvável concorre pelo troféu Grande Otelo com outros quatro longas na categoria de Melhor Documentário (A Jangada de Welles, Amigo Secreto, Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo e Kobra Autorretrato), em escolha feita pelos membros da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Já no prêmio de filme favorito do público, a votação está aberta até o dia 21 de agosto e pode ser feita no site da premiação.

O resultado será conhecido durante a cerimônia de premiação, que acontece no dia 23 de agosto em evento de gala na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O anúncio dos vencedores será transmitido ao vivo para todo o país pelo YouTube e pelo Canal Brasil.