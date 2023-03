Documentário sobre Jair Rodrigues vai rever suposta falta de ativismo racial do cantor

A segunda parceria entre Jair Rodrigues e Rubens Rewald já tem data para chegar aos cinemas. O documentário Jair Rodrigues: Deixa Que Digam estreia no dia 27 de abril e, além de mostrar um lado desconhecido do cantor, faz uma alegoria entre ele e a realidade do País, segundo a visão do diretor.

Rubens Rewald e Jair Rodrigues Foto: Arquivo pessoal

“Essa pessoa que representa um país alegre, otimista, que não existe mais. Representante de um país que se perdeu e está tentando se recuperar”, diz Rewald.

O longa também aborda questões espinhosas como a suposta falta de ativismo na questão racial por parte de Jair. “Muitos acusam Jair de se calar em relação à condição do negro no Brasil, mas isso está sendo reavaliado nos dias de hoje, pois Jair sempre teve a temática negra em suas músicas e colocou a sua família, uma família negra, como referência na grande mídia. O filme aborda profundamente essa questão. Outro aspecto importante de Jair era a sua identificação com a brasilidade. Jair personificava em suas músicas a alegria, o otimismo e o sofrimento do povo brasileiro”, diz Rewald.