Afirmar a vida sexual, sem tabus e preconceitos, das pessoas com deficiência no Brasil é a ideia do cineasta Lucca Messer no documentário Transo, que será finalizado entre maio e junho.

Freme do filme Transo Foto: Lucca Messer

Empenhado na causa, o diretor também planeja o lançamento de uma plataforma transmídia sobre o assunto, com criação de uma conta no Instagram e um canal no YouTube. Palestras, intervenções cênicas e exposições sobre o tema também estarão no cardápio.