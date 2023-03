Dono de adega com 1300 rótulos, influencer Gordo Profissional dá dicas de vinhos e restaurantes

Comer bem já era uma paixão de Adriano Lopes, ou como é conhecido nas redes, Gordo Profissional, mas foi com a construção de uma adega em sua casa que o empresário se jogou no mundo dos vinhos e viu a paixão por comida e a recém-adquirida, por bebida, virarem uma segunda profissão, ou melhor, um hobby.

“A arquiteta viu um espaço em casa e sugeriu fazermos uma adega. Começou menor e eu nunca achei que um dia eu conseguiria enchê-la”, conta ele sobre o espaço, que hoje abriga 1300 rótulos.

Adriano Lopes, influencer conhecido como Gordo Profissional, na adega de sua casa Foto: Daniel Teixeira

Com 228 mil seguidores no Instagram, Lopes dá dicas de restaurantes e vinhos para seus seguidores, mas não se considera enólogo. “Falo sobre coisas básicas, sobre como evitar pedir o segundo vinho mais barato da carta. Eu fazia isso e muita gente faz, mas é nesse tipo de rótulo em que os restaurantes conseguem o maior lucro em cima do cliente”, explica.

Empresário do ramo do e-commerce, ele conta que considera a ação como influencer um hobby porque evita fazer trabalhos pagos e não quer perder o prazer de ir a restaurantes.

“Simplesmente vou comer e falo a minha opinião. Também não gosto de falar mal da comida, não sou um crítico. Só falo mal quando o serviço é muito ruim”, conta. O único lado ruim da tarefa de sair quase todos os dias para comer foi perder a companhia da mulher nas aventuras gastronômicas. “Nós íamos sempre juntos, mas ela cansou porque são muitos convites”, ri.