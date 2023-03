Duas décadas depois de hit do pai, funkeira Natralhinha viraliza nas redes sociais

Em 2001, quem ligasse o rádio tinha grandes chances de ouvir o refrão da música A Cera, do grupo O Surto. Sucesso entre os adolescentes da época, a canção foi uma das mais executadas no Brasil naquele ano. O hit alçou a banda e seu vocalista, Reges Bolo, a uma fama repentina e rápida. Pouco se ouviu falar do grupo nas duas décadas que se passaram.

A cantora Natralhinha e seu pai, Reges Bolo Foto: EQUIPE THE MACHINE

Corta para 2023, na semana de moda de Paris. O funk Onda da Balinha soa alto durante o desfile da grife francesa Mugler. Viralizada em redes sociais, principalmente no TikTok, a música é de autoria de Natália Lucena, conhecida como Natralhinha e filha de Reges. “Eu cresci sendo a filha do Reges Bolo, do Surto, e isso me fez prestar atenção nessa musicalidade que eu tenho dentro de mim. E meu pai tem sangue forte porque meus quatro irmãos também estão envolvidos com música”, explica Natralinha.

Apesar da influência, pai e filha têm estilos bem diferentes de músicas, muito conectados com suas respectivas épocas. Enquanto Reges produziu rock, Natália se encontrou no funk e o hit Onda da Balinha segue os preceitos do que faz sucesso atualmente nesse segmento: letras com referências explícitas a drogas e sexo, batida acelerada e refrão chiclete.

“Meu pai sempre fala para eu ter olhos abertos com todo mundo que eu estou conhecendo e eu vejo isso na prática. Esse mundo da música chateia a gente porque às vezes nos envolvemos com pessoas que aparentam estar ali por você, mas na verdade têm outros interesses”, diz Natália, que, além do envolvimento com música, estuda geografia na Universidade de Brasília, onde vive.

Apesar de ter sido criada ouvindo Beatles, Chico Buarque e Rita Lee, por influência da família materna, Natralhinha conheceu o funk indiretamente por meio de Reges. ‘É que minha irmãs mais velhas por parte de pai ouviam muito os sucesso da Furacão 2000, a Anitta bem no começo. Eu era bem nova, mas escutava com elas”.

Natália credita a ascensão do funk em partes à popularidade no TikTok. “Eu sei o meu lugar e sei que não pertenço à realidade de onde o funk vem, mas o que eu puder fazer para ajudar a levar o funk para outro patamar, eu vou fazer”.

Continua após a publicidade

Natralhinha ainda bebê e seu pai, Reges Foto: Arquivo pessoal

Para Reges, existem semelhanças entre o começo da trajetória dos dois, apesar “de algumas facilidades que as redes sociais oferecem hoje em dia”. “Todo mundo que começa na música rala, batalha, perde e ganha, mas a conquista é fazer sempre com o coração. Eu também falo para ela ter muito cuidado com a noite. A noite é um perigo”, diz.

Pai de cinco filhos e dois netos, Reges relembra com carinho o período em que sua música de maior sucesso foi lançada. “O sucesso está englobado no dia a dia da vida. A vida é sempre cheia de altos e baixos e a gente tem que saber administrar. Nunca me preocupei se teria ou não sucesso. A única coisa ruim na época era trabalhar direto sem descansar”.