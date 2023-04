Dupla musical Awarë leva experiência transcendental para o Hotel Rosewood no dia 20 de abril

Não é raro uma pessoa se conectar com uma música que toca no rádio. No entanto, a proposta da dupla Awarë, dos músicos Matias da Via e Bogdan Djukic, vai um pouco além da conexão musical: visa criar um campo de consciência, nem que seja momentâneo, através das canções. Assim, suas melodias são tranquilas, levando o ouvinte para dentro de si mesmo, quase como uma meditação, na qual as cordas dos instrumentos de Djukic, e a voz suave de Da Via se mesclam.

Mariana Nahas e Camila Moura ajudam os outros na busca do autoconhecimento e espiritualidade Foto: A casa Retrato

Foi exatamente isso que encantou Mariana Nahas e Camila Moura, criadoras do retiro ‘Caminhos do Coração’. E por isso elas decidiram trazer a dupla para tocar, pela primeira vez no Brasil, e juntar suas potências, em uma turnê, sendo dois retiros e um concerto imersivo, de expansão de consciência. A primeira delas ocorre no dia 20 de abril no hotel Rosewood, em São Paulo. “A música é uma ferramenta muito presente no nosso trabalho. Entendemos que a frequência sonora - seja da vocalização, da respiração, de uma meditação, da música, da dança - faz parte da experiência”, afirma Camila.

“A sonoridade que eles criam é algo muito potente e tem uma sinergia, uma similaridade muito forte com o que a gente faz”, conta Mariana. “A gente se apaixonou um pelo outro, e eles entenderam que a gente trabalha do mesmo lugar da consciência e intuição.”

O nome da dupla musical, além de significar “Consciência” em português, é também uma sigla para Ancient Wisdom Availing Resonant Equilibrium, que em tradução livre seria algo como “Sabedoria Antiga Aproveitando o Equilíbrio Ressonante”. E para eles, cada nota tem um impacto em tudo o que nos rodeia e deve ser tocada de forma consciente e com boa intenção.

Algo que Mariana e Camila buscam fazer através de vivências e experiências imersivas. Há um ano e meio trabalhando juntas, as empreendedoras tiveram a própria trajetória em busca da espiritualidade e autoconhecimento e hoje ajudam os outros nesse caminho. “Levamos experiências, vivências para colocar as pessoas em contato com essa sabedoria inata da alma. A gente sente que as pessoas param muito pouco para olhar para dentro de si, e assim têm dificuldade em entrar em contato com a voz, com a inteligência que temos dentro da gente”, conta Mariana.

Enquanto as experiências de retiro são mais individuais, o concerto propõe uma vivência coletiva. Algo que casa muito bem até com a maneira de trabalhar da dupla musical, que cria música intuitiva e improvisada a partir da energia do grupo que está em volta. “Antes deles entrarem, a gente explica um pouco sobre consciência e faz uma vivência leve para que a pessoa fique mais aberta ao som”, conta Camila, que ainda frisa a importância do conforto para dançar e se movimentar durante as quatro horas de imersão.

Novo olhar

Para alguns o estereótipo de retiros espirituais e vida em comunidade diverge de espaços luxuosos que a dupla do ‘Caminhos do Coração’ oferece. No entanto, para elas, a espiritualidade de cada um não depende de outra coisa além da sua consciência. “O desapego é um resultado do seu despertar, então hoje minha vida é muito simples e eu preciso de muito pouco mas você não precisa, necessariamente, abrir mão do que você tem, ou da beleza, ou do auto cuidado, ou do que é belo para ser espiritual. Porque a espiritualidade é a fundação, o pilar através do qual eu faço todas minhas escolhas”, diz Mariana.

Camila complementa, afirmando que conforto é diferente de profundidade. “Por muito tempo a espiritualidade foi associada com o desapego, associada com uma simplicidade quase que determinante de que se precisa passar por isso para acessar a alma. Mas ao longo do nosso trabalho, a gente foi percebendo que somos privilegiadas socialmente, mas temos a espiritualidade como fundação do nosso dia a dia, do nosso exercício físico, das nossas relações, de como nos alimentamos, de como enxergamos o mundo e as pessoas.”

Depois da cidade de São Paulo, o grupo segue para dois retiros, que também prezam pelo conforto,em São Roque de três dias, e outro de quatro dias, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Dupla de músicas Awarë encanta por melodia envolvente Foto: Awarë Music

Busca por conhecimento

Este será o oitavo grupo que Mariana e Camila receberão desde que começaram, em 2021. E de acordo com elas, existe uma busca maior das pessoas em buscar a felicidade e a plenitude, especialmente através da espiritualidade. “A gente está vivendo uma era que está na moda ser espiritualizado e tudo bem, porque a gente precisa de um ponto de partida. Existe um desconforto na maneira que as pessoas trabalham, se relacionam com as pessoas, ou lidam com o dinheiro”, opina Mariana.

Já para Camila, a pandemia teve um peso importante nessa mudança. “De alguma maneira a gente precisou olhar para dentro, ainda que obrigado, para buscar ferramentas para deixar a vida mais harmônica, mais fluida”, conta.

Concerto Imersivo Caminho do Coração + Awarë

20 de abril

Rosewood, em São Paulo - Rua Itapeva, 435

Ingressos disponíveis no site Sympla R$ 979

caminhosdocoracao.com.br/aware/