Economista Roberto Teixeira da Costa lança livro sobre crises financeiras no Brasil e no mundo

O economista e primeiro presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Roberto Teixeira da Costa, lança no próximo dia 31 de julho o livro Crises Financeiras - Brasil e mundo (1929- 2023), obra escrita em parceria com o jornalista Fábio Pahim Jr.

“Ao longo de minha carreira profissional, antes mesmo de estruturar a CVM em 1977, sempre tive interesse no mercado de capitais e fui acumulando conhecimento e questionamentos sobre o funcionamento do mercado e de suas crises”, comentou Teixeira.

Roberto Teixeira da Costa Foto: Renato Parada

“Quando lancei meu último livro sobre relações internacionais, achei que era chegado o momento de me aprofundar no assunto. Portanto, preparei um roteiro e convidei o jornalista Fábio Pahim, que conhecia há bastante tempo e que como eu tinha longa vivência no mercado financeiro e de capitais”, disse o autor. “Selecionei algumas publicações que tratavam do tema e iniciamos os trabalhos. Escolhi a crise de 1929 como ponto de referência, até 2023, com a crise das Americanas”, completou.

O lançamento no dia 31 de julho irá acontecer na Livraria da Travessa, às 19h - Shopping Iguatemi São Paulo, 2232.