Eliana libera sua ‘mulher interior’ depois dos 50

A apresentadora Eliana, do SBT, ao olhar para sua extensa trajetória na televisão, vê-se um pouco como uma desbravadora: “Ser mulher e apresentar um programa aos domingos há 18 anos num ambiente predominantemente masculino é uma realização, além de profissional, também pessoal. Acabei pavimentando um caminho e espero encontrar novas mulheres nele daqui pra frente.” Em 2023, Eliana comemora 32 anos da sua estreia como apresentadora.

Eliana começou a trabalhar em grupos musicais infantis aos 14 anos. Foto: Iude Richele

Ela diz que, quando deixou de apresentar programas para crianças e passou a se voltar ao público adulto, teve que liberar sua mulher interior: “Eu precisei fazer fonoaudiologia para melhorar minha voz, deixá-la menos doce. Precisei fazer um trabalho com uma sexóloga para me liberar como mulher em frente às câmeras, porque sempre tive essa preocupação em ter um comportamento adequado para a comunicação com crianças. Então, quando me vi aos domingos falando com mulheres, com a família em geral, eu pensei: ‘Opa, agora posso usar roupas um pouco mais ousadas e dizer coisas na frente das câmeras que normalmente uma mulher diria”’.

Eliana explica que se dedicou a um trabalho de transição pessoal, porque não adiantava apenas uma transformação do conteúdo do programa em si: “Eu também tinha que ficar à vontade naquele papel”. Ressalta, porém, que essa mudança não foi fácil. “Apesar de estar há muitos anos na televisão, era tudo novo para mim novamente e acredito que minha capacidade de adaptação a um novo momento, a uma nova comunicação, fez com que eu permanecesse tantos anos na TV.

A artista, que marcou muitas crianças brasileiras que cresceram na década de 90, conta mais sobre como se encaixou no perfil de apresentadora de programa infantil: “A maneira como eu me comunicava com as crianças era totalmente cuidadosa para que a mulher não se sobressaísse naquela comunicação. Eu não usava batom vermelho, nem unhas longas e vermelhas”.

Entre os programas que apresentou para os pequenos estão “Festolândia”, “Bom Dia e Cia”, “Eliana & Alegria”, “Eliana na Fábrica Maluca” e “Eliana no Parque”. Lançou 12 discos, sendo o primeiro “Os Dedinhos” e depois “Primavera”.

À frente do “Programa da Eliana”, no SBT, voltado para o público familiar desde 2005, antes ela esteve por quatro anos na Record. “Fiz minha transição do público infantil para o público adulto ainda lá na Record e depois fui convidada por Silvio Santos a voltar para o SBT”, lembra.

Continua após a publicidade

Prestes a completar 51 anos, Eliana vê com naturalidade a passagem dos 50: “Envelhecer, para mim, faz parte de querer viver mais e é sobre isso que me apego, é o que me fortalece e me deixa com gás para entender a maturidade. O colágeno já não é mais o mesmo, a pele totalmente limpinha não é mais a mesma”.

Para ela, tudo isso acaba sendo muito pequeno “se comparado com a importância de viver e aproveitar a vida ao lado das pessoas que a gente ama”. Eliana cuida da saúde fazendo ginástica com um personal trainer, dança e medita. Valoriza contato com a natureza: “pé na areia” e “mergulhar no mar”. “Não cuido apenas do corpo fisicamente, mas também emocionalmente”, conclui.