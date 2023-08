Embaixada do Brasil em Londres recebe exposição de moda e abre a London Fashion Week

A exposição “Brasil: Criando Moda para o Amanhã” marca o início do calendário da London Fashion Week.

A mostra, que acontece de 15 a 19 de setembro, ocupa a Embaixada do Brasil em Londres e destaca designers brasileiros que se dedicam à sustentabilidade e práticas inovadoras.

Trabalho da estilista Renata Brenha Foto: Xavier Mas

A exposição reúne 14 estilistas que trabalham com sustentabilidade, a maioria sediada em Londres, e empresas que desenvolvem novos materiais, incluindo um departamento do Royal College of Fashion em parceria com a USP.

Entre os destaques está Renata Brenha, que transforma camisas de futebol descartadas em roupas novas.

O “Brasil: Criando Moda para o Amanhã” é organizado por Camila Villas, Lilian Pacce e Marília Biasi.