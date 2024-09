Emmanuel Macron recebe comitiva de empresários brasileiros no Palácio Élysée; saiba como foi

Organizado pelo LIDE - Grupo de Líderes Empresariais em parceria com a CNI (Confederação Nacional da Indústria), FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso), o encontro visou fortalecer as relações econômicas entre Brasil e França.

Entre os participantes estavam Alex Allard (Cidade Matarazzo), Alexandre Birman ( CEO da Azzas 2154), Luiz Fernando Furlan (chairman do LIDE), Pedro Antônio Gouvêa, presidente (LIDE França) e João Doria Neto ( presidente do LIDE).

Na pauta, agroindústria, tecnologia, ciência, segurança aeroespacial, turismo e outros. “Macron fez uma defesa importante de que o Brasil participe da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). A natureza deste encontro foi assertiva e altamente positiva”, destacou o co-chairman do LIDE, João Doria.