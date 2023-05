Empreendedores Leo Sanchez e Eduardo Vital inauguram restaurante Vista no terraço do Shops Jardins

Os empreendedores Leo Sanchez e Eduardo Vitale, mais conhecido como “Papel”, inauguram no próximo dia 24 a segunda unidade do restaurante Vista no terraço do Shops Jardins, nosJardins. O chef Marcelo Corrêa Bastos, responsável pela unidade que fica no rooftop do Museu de Arte Contemporânea (MAC), passa o bastão para Tuca Mezzomo, do premiado Charco.

O Vista do MAC já ganhou prêmios da mídia especializada e faturou R$ 36 milhões em 2019. O sucesso da casa fez com que a dupla criasse o restaurante Selvagem, no Parque doIbirapuera, que foi inaugurado em 2022.

Agora, o novo Vista vai ficar no agitado quadrilátero das ruas Haddock Lobo, Bela Cintra, Sarandi e Vitório Fasano.

O argentino Leo Sanchez e Eduardo Vitale, o 'Papel', abrem o Vista Jardins Foto: ANDREA LIMA

A dupla de empreendedores tem história. O argentino Leo montou 36 casas noturnas e restaurantes para investidores em Buenos Aires e Punta del Este antes de aportar no Brasil. Enquanto isso, Papel, que montou seu primeironegócio em São Paulo em 1992 - o lendário bar de rock Little Darling , o pub Charles Edward, do qual era chef de bar.Os dois já tinham se conhecido trabalhando na abertura do Gitana, franquia do atorChristopher Lambert na Vila Olímpia.