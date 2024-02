Enzo Celulari foi o destaque no Baile da Vogue com look inspirado em Star Wars; veja fotos

Enzo Celulari brilhou no tradicional Baile da Vogue, que aconteceu no último sábado, dia 3, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

O tema do baile, Galáctika, instigou os convidados a mergulharem no universo da ficção científica - com destaque para os personagens de Star Wars e todo o universo icônico criado por George Lucas.

Thaila Ayala, Enzo Celulari, e Giovanna Grigio vestiram looks exclusivos assinados pelo stylist Carlos Esser com referências à Princesa Leia, Chewbacca, Darth Vader e Darth Maul.

Thaila Ayala, Enzo Celulari e Giovanna Grigio Foto: @serjosoza