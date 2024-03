Escritora americana faz releitura feminista de ‘1984′

Mais uma vez o mundo distópico imaginado por Orwell em 1984 será a inspiração para algo novo - e desta vez não é mais uma edição do BBB. Julia, que será lançado no Brasil pela editora Jangada em 3 de abril, traz uma releitura do clássico da literatura por meio do ponto de vista de Julia Worthing, amante de Winston na versão original. O livro - escrito por Sandra Newman - foi encomendado pela família de George Orwell e se aprofunda em aspectos da vida e motivações da personagem pouco explorados na versão original.

A autora Sandra Newman Foto: Katrina For

PUBLICIDADE “Eu sabia que algumas pessoas ficariam irritadas com a própria ideia deste livro, porque muitos leitores se sentem muito possessivos em relação a Orwell”, diz a autora, que é professora de redação e literatura na Temple University, na Chapman University e na Universidade do Colorado. Leia abaixo a entrevista: O que fez você querer escrever a história do ponto de vista de Julia? Bem, tenho que admitir que a ideia veio do espólio de Orwell, que me convidou para escrever este livro, que chamaram de “1984 na perspectiva de Julia”. Mas eu quis o emprego, fiquei muito feliz quando fui convidada e fiquei mais entusiasmada ainda com o livro enquanto o escrevia. Basicamente, a Julia em 1984 é uma personagem muito interessante, mas não faz muito sentido. Suas motivações não fazem sentido; é como se houvesse algo a mais que Orwell não nos conta. E Orwell também da dicas sobre aspectos enormes e fascinantes da vida da personagem que nunca chegamos a ver como as suas negociações no mercado negro, os seus casos amorosos anteriores, a sua adesão à Liga Júnior Anti-Sexo. Escrever essas cenas foi uma alegria. Basicamente, senti como se Orwell tivesse escrito seu livro na expectativa de uma sequência sobre Julia; ele me deu muito com o que trabalhar e deixou muitas perguntas para eu responder. Como foi a conversa com os herdeiros de Orwell? Eles estavam interessados nos detalhes da história que você pretendia escrever?

Publicidade

Eles ficaram muito interessados, mas não se intrometeram na escrita. Por exemplo, Bill Hamilton (o agente que representa o espólio) queria descobrir por que Julia quis dormir com Winston, já que Winston não é tão atraente, Mesmo assim, ele não interferiu na resposta para essa questão. Geralmente era muito divertido lidar com o espólio, porque todos nós poderíamos pensar como Orwell juntos. E, felizmente, eles ficaram muito satisfeitos com o livro. Sempre que conversávamos, todos ficavam muito felizes e entusiasmados.

Você sentiu algum tipo de insegurança em escrever um livro baseado em uma obra literária tão importante?

Para ser honesta, não. Normalmente eu sou paralisada pela insegurança na vida real, mas não sinto nenhuma quando estou escrevendo um romance. Eu sabia que algumas pessoas ficariam irritadas com a própria ideia deste livro, porque muitos leitores se sentem muito possessivos em relação a Orwell, e é claro que eu estava ciente do risco de que ele não correspondesse à expectativa. Mas quando estou escrevendo um livro, estou no mundo do livro, onde só existem personagens fictícios. E desde que o romance esteja indo bem e eu tenha dinheiro suficiente para pagar minhas contas, não me importo muito com o mundo exterior.

Em que aspectos a cultura atual ajudou nos temas abordados na obra?

Penso que a grande ajuda (embora hesite em usar essa palavra) é que o autoritarismo está tendo um grande ressurgimento agora, mesmo em países que pensavam estar a salvo dele. Quando eu era criança, lendo ‘1984′ na América, alguns aspectos pareciam muito hiperbólicos. Eu não conseguia, por exemplo, acreditar na cena em que o Partido faz com que uma multidão mude radicalmente de opinião em segundos, ou em que um personagem diz que, quando a sociedade for aperfeiçoada, as pessoas não serão capazes de pensar. Mas agora vejo um comportamento semelhante ao de um desenho animado ao meu redor o tempo todo. Isso claramente é horrível, mas me ajudou com o desenvolvimento do livro. Tenho um sentimento muito mais visceral pelo material, e meu público não só se preocupa mais com ele, como precisa de menos explicações.