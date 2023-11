Espaço da Heineken em GP de Interlagos terá expo inédita com memorabilia de Senna, tirolesa e DJS

A Heineken Village, o espaço de 30 mil metros quadrados da marca de cerveja, vai levar uma tirolesa, DJs e uma expo com memorabília de Ayrton Senna para o GP de Interlagos, realizado neste domingo (5), em São Paulo, além de atrações na sexta e no sábado.

Segundo a marca, o espaço é inspirado nos grandes festivais de música e vai contar com Djs como Beto Chuquer e DJ Saulo, da Heavy Love, e Carola, na sexta (3). No sábado, Viot, Lily Scott e Dre Guazzelli se apresentam e, por fim, no domingo, 5, Heavy Love e Lily Scott voltam, com Cat Dealers fechando o GP.

Além da expo - que terá peças do acervo pessoal e itens de corrida, como o macacão e o icônico capacete amarelo, além de troféus conquistados por Senna - e da tirolesa, com 130 metros, os visitantes terão acesso a oito cockpits, simuladores de corrida do circuito de Interlagos, onde podem jogar e competir durante os três dias de GP.