Espaçonave cenográfica no Parque do Ibirapuera vai ‘levar’ visitante para uma missão na Antártida

No voo, os tripulantes serão convidados a resgatar um filhote de foca do mar de Weddel que se perdeu da sua família em virtude do degelo e, no percurso, irão perceber os impactos provocados pelo aquecimento global e as mudanças climáticas (como o aumento do nível do mar) e entender o que precisa ser feito para mudar este cenário.

Realizado pelo CIMA (Centro de Cultura, Informação e Meio Ambiente), o Green Nation também desembarcará em novembro no Rio de Janeiro, como um dos eventos paralelos à 19ª reunião da Cúpula do G20.