No dia 22 de dezembro, após a ‘Temperatura Máxima’, está previsto na grade da TV Globo um especial de Natal do The Masked Singer Brasil.

Apresentado por Eliana, que também estará à frente do reality pela primeira vez, o especial terá dois números musicais, um coral natalino e uma performance celebrando os 60 anos da TV Globo, um aquecimento para o que está por vir na próxima temporada.

Serão quatro fantasias temáticas inspiradas em clássicos de Natal, como panetones e presentes.