Especialista em moda mostra em seu Instagram peças de grife ‘parecidinhas’

“Inspirado”, “releitura” e “coincidência” são algumas das palavras usadas para apontar quando um trabalho, produto ou música é muito, mas muito similar a outros. A especialista em tendências de moda e comportamento Camila Toledo criou seu próprio termo, o ‘parecidinho’, para apontar quando uma peça de roupa ou acessório é bem parecido com outro.

A especialista em moda Camila Toledo Foto: Cabéra Studio

PUBLICIDADE Em sua conta no Instagram (@camifashiontips_parecidinhos), que acumula mais de 30 mil seguidores, ela costuma apontar as “coincidências” quase diariamente. O mais comum é ver marcas brasileiras vendendo peças muito parecidas com versões lançadas antes no exterior, mas o contrário já aconteceu . Desde grandes grifes a marcas criadas recentemente por influencers entram na dança, e o que não falta são exemplos embasados por fotos. “Quando surgiu o Instagram eu fui percebendo que blogueiras de moda, hoje consideradas influenciadoras, ganhavam valores altíssimos para fazer publicidade de roupa e eram consideradas entendedoras de moda. Me dava uma gastura vê-las vendendo os ‘parecidinhos’ de marcas internacionais custando mais que um salário mínimo para milhões de consumidoras mal-informadas”, diz Camila. Com 21 anos de experiência como consultora, Camila diz que criou a conta porque cansou de ver mulheres se endividando ao comprar roupas caras sem saber que aquilo de fato “não valia o preço”. “Senti uma necessidade de alertar porque ninguém ia falar o que eu falo já que todos estão ganhando de alguma forma, menos aquela pessoa que foi e comprou. É importante ressaltar que sou a favor da democratização da moda por fast fashions e magazines, o que eu luto é para que roupa cara seja, no mínimo, criativa, mesmo dentro da tendência”.

A empreitada nem sempre é vista com bons olhos, principalmente para os donos de marca que têm peças incluídas no rol de parecidinhos. Camila ri e conta que a maioria das pessoas a “odeia calada”. “Poucas me bloqueiam e raríssimas não tem noção e me xingam (risos). Muitas mandam textão querendo justificar o injustificável. Abro o espaço para que elas se coloquem, expliquem aquela peça e seu processo de criação, mas a maioria se cala. Já fui muito ameaçada, sofri algumas tentativas de intimidação, mas como sabem que, no fundo, eu estou certa e sei do que estou falando, tudo acaba não passando de puro chilique”.

Para falar sobre o outro lado da balança, a especialista em tendências diz que acha a moda brasileira maravilhosa. Ela costuma falar sobre elas em um outro perfil, este fechado. Flávia Aranha, Fernanda Yamamoto, Yukio, Chaouiche (Rafael Chaouiche), De Goeye, Lane Marinho, Reptilia, Aluf, Angela Brito, Alix Rio, The Paradise Rio, MadnoMad, Sertão Encantado e Design Floresta são algumas das marcas das quais Camila é fã. “Temos talentos enormes e marcas autorais belíssimas que merecem investimento, merecem ganhar um investidor anjo e merecem ser conhecidas pelo Brasil todo”.