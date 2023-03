Espetáculo conta a história real de ex-pacientes do Hospital Psiquiátrico Juquery

O projeto “Um Palhaço nas Águas do Juquery” conta a história real de pacientes do Hospital Psiquiátrico Juquery, resgatando memórias com o espetáculo “O Tarô dos Loucos”.

A obra foi criada e produzida pela Casa Realejo de Teatro a partir da memória que a comunidade de Franco da Rocha guarda dos pacientes Bira, Biriba, Carol e Carlitos, que viveram no Hospital Psiquiátrico do Juquery, uma instituição que abrigou muitos pacientes por quase um século. A peça presta uma homenagem a eles, misturando ficção e realidade. Um jogo de tarô é realizado ao vivo, por isso a cada apresentação uma cena diferente é exibida ao público.

Peça conta a história de pacientes psiquiátricos Foto: Mandy Barboza

“O espetáculo tem como objetivo conectar de forma lúdica a comunidade a um assunto tão rodeado de estigmas e afetos: o Hospital Psiquiátrico do Juquery. Este é o local mais representativo para a história apresentada e será muito importante finalizarmos a temporada dentro do Complexo do Juquery. O público pode esperar um espetáculo que o convocará para imaginar,”, afirma Eduardo Bartolomeu, um dos idealizadores do projeto.

A peça, que conta com apresentações gratuitas nas cidades de Caieiras, Nazaré Paulista e Franco da Rocha, foi beneficiada pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC). A nova temporada terá apresentações nos dias 25 de fevereiro, 04 e 11 de março