Espetáculo inspirado em música de disco clássico de Jorge Ben Jor estreia no Itaú Cultural

A peça Magnólia estreia no Itaú Cultural, de 17 de outubro a 3 de novembro, com texto inspirado na música homônima de Jorge Ben Jor, do disco Tábua de Esmeralda, que completa 50 anos em 2024.

Para a sua concepção, a atriz, diretora e idealizadora Marina Esteves uniu a atriz, MC e slammer Roberta Estrela D’Alva, que assina a consultoria, e a rapper Dani Nega, na trilha sonora original.

A peça Magnólia estreia no Itaú Cultura Foto: José de Holanda

Trata-se de uma fábula, em que Marina é acompanhada em cena por uma banda e projeções para narrar a trama de uma deusa astronauta que desce à terra como semente e floresce como uma mulher negra.