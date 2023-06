Estilista que trabalhou com Ana Maria Braga prepara os looks do Miss Universo Brasil 2023

O estilista George Azevedo está preparando os looks que as concorrentes ao título de Miss Brasil deste ano vão usar no sábado, 8, em São Paulo. Na lista de clientes de Azevedo estão nomes como Ana Maria Braga e Daniela Mercury.

Estilista George Azevedo será responsável pelos looks de abertura do Miss Universo Brasil 2023 Foto: Ita Mazzutti

Ele diz que a coleção é cheia de brasilidades, toda artesanal e pintada a mão: “Além de cores vibrantes, as peças terão estampas que remetem a fauna e a flora do nosso amado país”. Ele é responsável por fazer um traje de banho e um look de abertura para as misses usarem no desfile.

Nascido no Rio Grande do Norte, Azevedo começou a trabalhar como artista plástico, depois virou produtor de moda e estilista. Usa materiais como o crochê, o bordado potiguar e tecidos de upcycling, reaproveitando roupas.

“Estou muito feliz e ansioso em poder mostrar minha arte no palco do Miss Universo Brasil. Sempre fui admirador de concursos de miss, e quando recebi o convite para vestir as candidatas da edição 2023 não pensei duas vezes, aceitei no ato”, diz Azevedo.

De acordo com a organização, a premiação deste ano é de cerca de R$ 150 mil. No dia 8, 27 mulheres vão representar os Estados do País e o Distrito Federal na final. Já o Miss Universo será realizado em El Salvador, em dezembro.