‘Eu não sou coach, sou apaixonada pelo que faço’, afirma Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli está na reta final de Travessia, novela das nove da Globo, vivendo a delegada Helô, que tem relação de gato e rato com seu par romântico, o advogado Stênio, interpretado por Alexandre Nero. Com o fim das gravações, Giovanna pretende se dedicar a um projeto de palestras motivacionais de empreendedorismo feminino, pelo qual vai rodar o país. “Não sou coach. Eu sou uma apaixonada pelo que conquisto e tenho um propósito que é fazer as pessoas acreditarem no seu potencial e tirarem seus sonhos do papel para colocar em prática”, afirmou à repórter Paula Bonelli por e-mail.

Giovanna Antonelli se preocupa com o efeito das redes sociais na saúde dos filhos. Foto: Vinicius Mochizuki

Giovanna faz 47 anos nesta sexta-feira, mas não pretende sair de cena agora, apesar de já ter declarado publicamente que pensava em se aposentar aos 50 e que daria uma pausa na carreira de atriz depois de Travessia. Confira a entrevista na qual ela fala também sobre a relação com os filhos e o ex-Murilo Benício.

“Travessia” vem reagindo na reta final, a que atribui o crescimento da audiência?

Em toda reta final as tramas vão se estreitando, ficando mais densas e atraindo a atenção do público para o fechamento de suas histórias. Por exemplo, a Helô vai e volta com Stênio… O povo ama a química e o entrosamento dos personagens e isso, no decorrer da trama, vai aumentando a torcida e o desejo que os dois fiquem juntos, entre idas e vindas.

Como o público tem avaliado a delegada Helô?

Curto a reação das pessoas nas ruas. Por onde passo me mandam prender alguém (risos). E perguntam sobre Stênio, Creusa etc… Eu me divirto. Me sinto representada com Helô, e acho que o público feminino também. Uma mulher com sede de justiça, guerreira, bom caráter.

Qual é a sua principal virtude? E defeito?

É uma pergunta difícil de responder… Vem uma autoanálise na hora! Bom caráter é uma virtude que valorizo. E muito. Um defeito é que talvez eu tenha autossuficiência demais.

Trabalho há 30 anos, ininterruptamente. Não tem como sair de cena porque estou envolvida em muitos projetos neste momento. Mas cada vez mais vou escolher onde quero estar. Isso é uma certeza. Giovanna Antonelli

Vai se aposentar depois de “Travessia”?

Impressionante como esse assunto rende (risos). Quem me segue nas redes sabe que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Trabalho há 30 anos, ininterruptamente. Não tem como sair de cena porque estou envolvida em muitos projetos neste momento. Mas cada vez mais vou escolher onde quero estar. Isso é uma certeza. Só uma das minhas empresas, a Giolaser, tem mais de 300 unidades, com uma previsão para este ano de abrir mais 120. Isso também demanda muito tempo. Além de ser mãe, atriz e palestrante, tenho ainda um projeto sobre empreendedorismo feminino que está saindo do papel e vai me fazer rodar bastante. Enfim, tem água para rolar ainda.

Como lida com os riscos da vida de empreendedora?

Os riscos fazem parte do aprendizado e do envolvimento. A boa empreendedora é uma eterna incomodada. Empreender não é um lugar de status, mas de humildade. Mas também quando você vê o seu negócio dando certo, prosperando, gerando emprego e ajudando o País dá orgulho.

Em quais áreas investe? Está virando coach de negócios?

Invisto em áreas que gosto e acredito. Além de estética, saúde, aposto também em tecnologia. Não sou coach. Eu sou uma apaixonada pelo que faço, pelo que conquisto. Tenho um propósito: fazer as pessoas acreditarem no seu potencial e tirarem seus sonhos do papel para colocar em prática.

Por que não quer que seus filhos usem as redes sociais?

Não é que não quero. Mas tudo tem seu tempo certo. Uso a rede social como ferramenta de trabalho. Meu filho de 18 anos já usa desta forma também. Canta, compõe, produz beats, batidas de rap e assim divulga seu job. Cada coisa na sua idade. Interessante também é o filme The Social Dilemma, sobre como o uso das redes influencia na saúde mental, física e na satisfação com a vida.

Como é a sua relação com o ex-marido Murilo Benício, pai do seu filho mais velho? Considera importante manter boa relação com ele?

Maravilhosa. Claro que sim. É fundamental ter boa relação com o ex. Somos amigos, valorizamos essa convivência e sempre nos divertimos quando estamos todos juntos!

Como quer envelhecer?

Com saúde porque sem isso, tudo fica difícil. O que falei aqui sobre empreendedorismo, carreiras, maternidade, sonhos e desejos sem saúde é um grande problema. Quero me preparar cada vez mais, me exercitando, mudando hábitos, cuidando da mente, melhorando mesmo. Faço tanta coisa e me desdobro para atender tanta gente que focar no autocuidado precisa ser um exercício diário. Uma meta.